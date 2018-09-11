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За 8 месяцев 2018 года «Уральские авиалинии» перевезли более 6 млн человек

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2018. С января по август 2018 года услугами авиакомпании «Уральские авиалинии» воспользовались 6 млн 021 тыс. 909 пассажиров, сообщает пресс-служба авиакомпании.



На внутренних воздушных линиях (ВВЛ) — 3 млн 349 тыс. 824 человека, на международных воздушных линиях (МВЛ) — 1 млн 563 тыс. 599 человек, по СНГ — 1 млн 108 тыс. 385. Авиаперевозчик выполнил 41 тыс. 036 рейсов (+14% к 2017 году) в период с января по август 2018 года. По России — 23 тыс. 013, по международным направлениям — 10 тыс. 173 и по СНГ — 7 тыс. 850. Пассажирооборот вырос на 16% и составил 14 394 629 млн пасс. км.



В августе 2018 года услугами «Уральских авиалиний» воспользовались 1 млн 078 тыс. 374 пассажира (+12% к показателям августа 2017 года). Всего за этот месяц было выполнено 6 тыс. 576 рейсов, из которых 3 тыс. 756 рейсов по России, 1 тыс. 127— в страны СНГ и 1 тыс. 693 рейса — в страны дальнего зарубежья. Пассажирооборот за август составил 2 575 675 тыс. пассажирокилометров.

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