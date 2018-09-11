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Клиенты «Натали Турс» подали 2 тыс. 644 заявления на выплату в «Ингосстрах»

УрБК, Москва, 11.09.2018. Вчера, 10 сентября, страховая компания «Ингосстрах» приняла 2 тыс. 644 заявления от клиентов туроператора «Натали Турс». Всего же от краха компании пострадали 6 тыс. 393 человека, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).



Между тем до сих пор открытым остается вопрос о дате наступления страхового случая.



Напомним, туроператор «Натали Турс» прекратил осуществлять деятельность 4 июля, а из реестра туроператоров Ростуризм исключил три юрлица «Натали Турс» 3 сентября. Ответственность туроператора была застрахована в «Ингосстрахе» на общую сумму 100,5 млн руб. Точная сумма компенсации каждому пострадавшему туристу будет известна в течение 30 дней после формирования реестра требований и расчета пропорции для каждого требования.



В Москве принято 1 тыс. 052 заявления, в Санкт-Петербурге — 152 заявления, в остальных регионах — 1 тыс. 440 заявлений.



Остается неясным вопрос, будут ли выплачены компенсации туристам, чьи туры были аннулированы до 3 сентября, следует из сообщения АТОР. Между тем, туры аннулировались уже с 30 июня.



«При этом страховая выплата будет производиться по тем турам, ущерб по которым полностью или частично был причинен в связи с фактическим прекращением туроператорской деятельности», — говорится в сообщении страховщика.

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