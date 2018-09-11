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Официальный курс доллара США вырос на 11 коп., евро — на 72 коп.
11 сентябрь 2018 (14:56)
УрБК, Москва, 11.09.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 12 сентября 2018 года. Курс долл. США вырос на 10,59 коп., до 69,97 руб., курс евро — на 72,40 коп. коп., до 81,39 руб.
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