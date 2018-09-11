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В Екатеринбурге трое клиентов банка предстанут перед судом за кражу более 1,3 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2018. В Чкаловский районный суд передано уголовное дело в отношении трех клиентов банков, которые воспользовались неисправностью банкомата и похитили более 1,3 млн руб. Об этом сообщает пресс-группа городского УМВД.



По данным следствия, неисправность банкомата обнаружили посетители одного из торговых павильонов по улице Алтайской.



«Они направили запрос о снятии 1 тыс. руб., однако банкомат выдал им купюру номиналом 5 тыс. руб. После мужчины 1981, 1982 и 1986 годов рождения в разное время еще раз направили запрос о выдаче 1 тыс. руб., и банкомат снова выдал им купюры достоинством в 5 тыс. руб.», — говорится в сообщении.



Воспользовавшись неисправностью банкомата, двое мужчин сняли 984 тыс. руб., а еще один посетитель магазина — 404 тыс. руб. В сумме у банка было похищено таким образом 1 млн 388 тыс. руб. Впоследствии выяснилось, что при подготовке кассет с деньгами для банкомата из-за ошибки инкассаторов в ячейку для тысячерублевых банкнот были положены пятитысячные купюры. В отношении сотрудников банком была проведена внутренняя проверка, по итогам которой инкассаторы были привлечены к дисциплинарной ответственности.



Уголовное дело в отношении подсудимых было возбуждено по пункту «в» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная в крупном размере».

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