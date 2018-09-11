Новости дня

Объем пассажироперевозок «Уральских авиалиний» за летний период 2018 года вырос на 12%

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2018. По итогам летних месяцев 2018 года авиакомпания «Уральские авиалинии» перевезла 2 млн 998 тыс. 862 пассажира (+12% к 2017 году), сообщает пресс-служба перевозчика.



На внутренних воздушных линиях (ВВЛ) — 1 млн 702 тыс. 277 человек, на международных воздушных линиях (МВЛ) — 854 тыс. 266 человек, по СНГ — 442 тыс. 319 человек. Всего было выполнено 19 тыс. 002 рейса, включая 5 тыс. 089 — по МВЛ, 10 тыс. 994 — по ВВЛ, 2 тыс. 919 — по СНГ.



Самыми популярными направлениями лета у пассажиров традиционно стали курорты Черноморского побережья: Симферополь, Сочи, Анапа, Геленджик. Среди международных маршрутов: Ларнака, Барселона, Тель-Авив, Тбилиси, Батуми, Ереван и др.



Напомним, что лето 2018 ознаменовалось громким событием — Чемпионатом мира по футболу 2018. «Уральские авиалинии» выполняли рейсы во все 11 городов ЧМ-2018, включая 450 дополнительных рейсов. Было перевезено более 50 тыс. пассажиров, среди которых болельщики из Перу, Уругвая, Египта, Австралии, Польши, Германии, Колумбии и других стран.



В целом с начала года авиакомпанию выбрали для своих путешествий 6 млн 021 тыс. 808 пассажиров (+15% к 2017 году). По ВВЛ — 3 млн 349 тыс. 824, по МВЛ — 1 млн 563 тыс. 599, по СНГ — 1 млн 108 тыс. 385. Авиаперевозчик выполнил 41 тыс. 036 рейсов (+14% к 2017 году) в период с января по август 2018 года. По России — 23 тыс. 013, по международным направлениям — 10 тыс.173 и по СНГ — 7 тыс. 850. Пассажирооборот вырос на 16% и составил 14 394 629 млн пасс. км.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: