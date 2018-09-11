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В Свердловской области до 30 сентября 2018 года перекрыт участок трассы Екатеринбург — Тюмень
11 сентябрь 2018 (13:02)
УрБК, Екатеринбург, 11.09.2018. В Свердловской области до 30 сентября 2018 года будет перекрыт участок федеральной дороги Р-351 Екатеринбург — Тюмень со 123 по 133 км, сообщает ФКУ «Уралуправтодор».
В указанный период на отрезке протяженностью 9,6 км будут проводиться ремонтные работы.
На время работ организовано реверсивное движение.
В указанный период на отрезке протяженностью 9,6 км будут проводиться ремонтные работы.
На время работ организовано реверсивное движение.
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