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В Свердловской области до 30 сентября 2018 года перекрыт участок трассы Екатеринбург — Тюмень

11 сентябрь 2018 (13:02)

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2018. В Свердловской области до 30 сентября 2018 года будет перекрыт участок федеральной дороги Р-351 Екатеринбург — Тюмень со 123 по 133 км, сообщает ФКУ «Уралуправтодор».

В указанный период на отрезке протяженностью 9,6 км будут проводиться ремонтные работы.

На время работ организовано реверсивное движение.

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