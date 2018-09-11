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В Екатеринбурге торговый центр Bolshoy выставили на продажу вместе с арендаторами

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2018. В Екатеринбурге на продажу выставлено трехэтажное здание торгового центра Bolshoy по улице Радищева, 20. Объявление о продаже размещено на портале N1.RU.



Общая площадь объекта составляет 2 тыс. 860 кв. м. Стоимость торгового центра оценивается на сумму 371,8 млн руб.



Здание продается как действующий арендный бизнес. Утверждается, что объект на 100% загружен арендаторами, но вместе с тем имеются свободные площади на третьем этаже.



Первый этаж ТЦ занимает магазин сети супермаркетов «Перекресток», второй и третий сданы под офисы.

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