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Уральское главное управление Банка России проведет день открытых дверей в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2018. В субботу, 22 сентября 2018 года, в Уральском главном управлении Банка России состоится день открытых дверей для жителей Екатеринбурга и гостей города, сообщает пресс-служба регулятора.



«В Банке России, закрытом для посетителей в обычные дни, приготовили для гостей разнообразную программу. Так, все желающие смогут побывать внутри инкассаторского автомобиля, получить персональную банкноту от шаржиста и выковать «счастливый пятак». В течение дня будут работать фото-зоны с мегабанкнотами, с банковским служащим и живой совой. Также все желающие смогут проверить содержимое своего кошелька на подлинность, узнать, по каким признакам можно распознать фальшивые банкноты, поучаствовать в финансовых играх и викторинах. Для маленьких посетителей будут работать отдельные площадки», — рассказали в пресс-службе.



Кроме того, в день открытых дверей можно будет посетить музей Уральского главного управления Банка России. Среди экспонатов — габаритный кованый сундук для хранения денег, изготовленный в 1837 году, уникальные коллекции монет и банкнот. Гости смогут познакомиться с тем, как в недалеком прошлом хранились деньги, и как сейчас обустроено хранилище денежных ценностей.



В этом году впервые волонтеры финансового просвещения представят свои проекты по повышению финансовой грамотности населения.



Единый день открытых дверей в Банке России проводится в третий раз. В Уральском главном управлении Банка России в Екатеринбурге он состоится по адресу: ул. Циолковского, 18, с 10.00 до 18.00. Для посещения музея нужна предварительная запись по тел. 8 (343) 269-69-22. Остальные площадки будут работать в свободном доступе.

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