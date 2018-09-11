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В отношении бывшего главврача свердловской больницы «Маян» возбуждено уголовное дело за хищение дизтоплива
11 сентябрь 2018 (11:16)
УрБК, Екатеринбург, 11.09.2018. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении бывшего главного врача ГАУ СО «Областная специализированная больница медицинской реабилитации «Маян» в Талицком районе, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Как было установлено в ходе прокурорской проверки, с января 2016 года по май 2018 года главврач больницы, используя свое служебное положение, допустил хищение дизельного топлива, принадлежащего учреждению. Общий ущерб составил более 200 тыс. руб.
В мае 2018 года главного врача ГАУ СО «Областная специализированная больница медицинской реабилитации «Маян» уволили. Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 160 УК РФ «Хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием служебного положения».
Как было установлено в ходе прокурорской проверки, с января 2016 года по май 2018 года главврач больницы, используя свое служебное положение, допустил хищение дизельного топлива, принадлежащего учреждению. Общий ущерб составил более 200 тыс. руб.
В мае 2018 года главного врача ГАУ СО «Областная специализированная больница медицинской реабилитации «Маян» уволили. Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 160 УК РФ «Хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием служебного положения».
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