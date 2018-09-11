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Минстрой обеспокоен повышением средневзвешенной ставки по ипотеке в России
11 сентябрь 2018 (10:51)
УрБК, Москва, 11.09.2018. Министерство строительства и ЖКХ РФ обеспокоено тем, что ряд банков пересматривает ставки по ипотеке в сторону увеличения, заявил в рамках Восточного экономического форума глава ведомства Владимир Якушев. Об этом пишет РИА «Недвижимость».
«То, что ипотечная ставка в некоторых банках подросла, нас серьезно беспокоит, потому что это один из показателей нашего приоритетного проекта», — заявил министр.
Ранее ЦБ РФ сообщал, что средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в рублях в России в июле выросла впервые с января этого года — до 9,57%.
В июне ставка достигла минимума и составила 9,48%, предыдущий рекорд был зафиксирован в мае — 9,56%. В апреле средневзвешенная ставка по ИЖК составила 9,57%, в марте — 9,64%, в феврале — 9,75%, в январе — 9,85%, в декабре 2017 года — 9,79%.
Напомним, что за I полугодие 2018 года выдано 663,4 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 1 310 млрд руб. (+57% в количественном и +69% в денежном выражении к соответствующему периоду 2017 года).
«То, что ипотечная ставка в некоторых банках подросла, нас серьезно беспокоит, потому что это один из показателей нашего приоритетного проекта», — заявил министр.
Ранее ЦБ РФ сообщал, что средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в рублях в России в июле выросла впервые с января этого года — до 9,57%.
В июне ставка достигла минимума и составила 9,48%, предыдущий рекорд был зафиксирован в мае — 9,56%. В апреле средневзвешенная ставка по ИЖК составила 9,57%, в марте — 9,64%, в феврале — 9,75%, в январе — 9,85%, в декабре 2017 года — 9,79%.
Напомним, что за I полугодие 2018 года выдано 663,4 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 1 310 млрд руб. (+57% в количественном и +69% в денежном выражении к соответствующему периоду 2017 года).
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