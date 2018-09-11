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Арбитражный суд Свердловской области снова перенес процесс о принудительной ликвидации Тагилбанка

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2018. Арбитражный суд Свердловской области назначил первое заседание по иску ЦБ РФ о принудительной ликвидации АО «Тагилбанк» на 2 октября 2018 года. Информация об этом размещена на сайте суда.



Ранее предполагалось, что первое заседание состоится 28 сентября 2018 года.



Напомним, что АО «Тагилбанк» было зарегистрировано в Нижнем Тагиле 25 ноября 1991 года. 20 июля 2018 года Банк России отозвал у него лицензию. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 июля 2018 года банк занимал 409 место в банковской системе РФ.



В настоящее время страховое возмещение вкладчикам Тагилбанка выплачивает Сбербанк.

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