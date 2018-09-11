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Росстат повысил оценку роста ВВП РФ во II квартале до 1,9%
11 сентябрь 2018 (10:08)
УрБК, Москва, 11.09.2018. Росстат повысил оценку роста ВВП во II квартале с 1,8% до 1,9%. По итогам полугодия рост составляет 1,65%. Объем ВВП России за II квартал 2018 составил в текущих ценах 24846,6 млрд руб., за I полугодие — 47086,0 млрд руб. Такие данные опубликованы на сайте Росстата.
Наилучшую динамику показали финансовые услуги, государственное управление, транспорт, обрабатывающая и добывающая промышленность.
Наибольший вклад в рост ВВП в I полугодии внес финансовый сектор.
Наилучшую динамику показали финансовые услуги, государственное управление, транспорт, обрабатывающая и добывающая промышленность.
Наибольший вклад в рост ВВП в I полугодии внес финансовый сектор.
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