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В Талице предпринимателя оштрафовали за уклонение от возврата 30 млн рублей из-за рубежа за поставку леса

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2018. Талицкий районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении индивидуального предпринимателя. Женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 193 УК РФ «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в валюте РФ», сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Как отмечают в ведомстве, в соответствии с требованиями пункта 1 части 1 статьи 19 федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» при осуществлении внешнеторговой деятельности резиденты РФ обязаны в сроки, предусмотренные внешнеторговыми договорами (контрактами), обеспечить получение от иностранных контрагентов на свои банковские счета оплаты по этим договорам в иностранной валюте или валюте РФ за переданные товары.



В ходе судебного следствия государственный обвинитель представил доказательства того, что подсудимая, являясь учредителем ООО «Гарант», в 2016-2017 годах заключила внешнеторговые контракты в крупном размере с организациями, зарегистрированными в Республике Азербайджан. По данным контрактам подсудимой в указанную страну поставлена заготовленная в Российской Федерации древесина. При этом, несмотря на неисполнение контрагентами обязательств по перечислению денежных средств за поставленный товар, подсудимая умышленно уклонилась от принятия мер по взысканию задолженности, в том числе в судебном порядке. Тем самым она не выполнила обязанность по обеспечению репатриации денежных средств в сумме, превышающей 30 млн руб.



Поскольку при рассмотрении уголовного дел подсудимой предоставлены документы, подтверждающие поступление денежных средств от иностранных юридических лиц за поставленную древесину, суд назначил подсудимой судебный штраф в размере 100 тыс. руб. Постановление суда не вступило в законную силу.

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