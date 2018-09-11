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Минэкономразвития ожидает в начале октября перерегистрацию ОК «Русал» в российском офшоре

УрБК, Москва, 11.09.2018. Минэкономразвития ожидает завершения перерегистрации ОК «Русал» в российском офшоре в начале октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы ведомства Максима Орешкина в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).



«У нас сейчас закон вступил в силу, сейчас готовим все подзаконные акты, будет еще ряд уточнений, поэтому мы говорим о сроках начала октября», — сказал Максим Орешкин.



Недавно в России началось формирование специальных административных районов наподобие зарубежным офшорам на островах Русский и Октябрьский.



Попавшая под санкции ОК «Русал» в августе сообщила, что рассматривает возможность редомициляции (перевода в другую юрисдикцию) с острова Джерси (в составе архипелага Нормандских островов) на территорию России. Совет директоров компании склонен полагать, что редомициляция «может отвечать наилучшим интересам акционеров».



Власти США 6 апреля объявили о введении санкций в отношении ряда российских должностных лиц, бизнесменов и компаний. В их числе оказался Олег Дерипаска и связанные с ним ОК «Русал», холдинги «Базовый элемент», En+ и «Русские машины», «Евросибэнерго», «Группа ГАЗ», инвестиционная компания B-Finance и агрохолдинг «Кубань». Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан на любой бизнес с этими компаниями.

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