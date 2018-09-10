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«Уральские авиалинии» запускают прямые перелеты в Мюнхен из Екатеринбурга
10 сентябрь 2018 (18:01)
УрБК, Екатеринбург, 10.09.2018. Авиакомпания «Уральские авиалинии» запускает традиционный прямой зимний рейс Екатеринбург — Мюнхен — Екатеринбург. Он уже появился в расписании авиакомпании «Уральские авиалинии».
Полеты начнутся с 29 декабря 2018 года. Рейс будет выполняться по субботам вплоть до 30 марта 2019 года, время в пути составит 5 часов 10 минут. Минимальный тариф на этом направлении составляет от 12 тыс. 266 руб. в одну сторону.
«Тонущие в снегу горные склоны, искрящиеся кристаллы льда, голубое небо, ароматный глинтвейн, медовые пряники, рождественские чудеса на новогодней ярмарке. В снежной Баварии найдется развлечение для всей семьи: спуск со склона на сноуборде, покорение снежной целины на горных лыжах, катание на санках или игра в снежки с детьми. Настоящим экстремалам придутся по вкусу горнолыжные курорты с разными видами трасс, например, Гармиш-Партенкирхен. Здесь общая протяженность трасс составляет 120 км», — рассказали в пресс-службе.
Отправиться в путешествие в заснеженную Баварию можно также из Москвы (аэропорт Домодедово).
Отметим, что пассажиры на рейсах авиакомпании «Уральские авиалинии» помимо багажа и ручной клади могут провезти бесплатно один комплект горнолыжного снаряжения весом до 23 кг (кроме тарифа «Промо»).
Билеты уже в продаже на www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, в любой кассе или по звонку в call-центр: 8-800-7700-262.
Полеты начнутся с 29 декабря 2018 года. Рейс будет выполняться по субботам вплоть до 30 марта 2019 года, время в пути составит 5 часов 10 минут. Минимальный тариф на этом направлении составляет от 12 тыс. 266 руб. в одну сторону.
«Тонущие в снегу горные склоны, искрящиеся кристаллы льда, голубое небо, ароматный глинтвейн, медовые пряники, рождественские чудеса на новогодней ярмарке. В снежной Баварии найдется развлечение для всей семьи: спуск со склона на сноуборде, покорение снежной целины на горных лыжах, катание на санках или игра в снежки с детьми. Настоящим экстремалам придутся по вкусу горнолыжные курорты с разными видами трасс, например, Гармиш-Партенкирхен. Здесь общая протяженность трасс составляет 120 км», — рассказали в пресс-службе.
Отправиться в путешествие в заснеженную Баварию можно также из Москвы (аэропорт Домодедово).
Отметим, что пассажиры на рейсах авиакомпании «Уральские авиалинии» помимо багажа и ручной клади могут провезти бесплатно один комплект горнолыжного снаряжения весом до 23 кг (кроме тарифа «Промо»).
Билеты уже в продаже на www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, в любой кассе или по звонку в call-центр: 8-800-7700-262.
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