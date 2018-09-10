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Минтруд считает возможным продление «заморозки» пенсионных накоплений еще на 1 год
10 сентябрь 2018 (17:53)
УрБК, Москва, 10.09.2018. Глава Минтруда России Максим Топилин заявил, что рассматривается вопрос о продлении «заморозки» пенсионных накоплений еще на год — до 2021 года включительно. До этого времени планируется, что правительство определится с моделью индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Об этом пишет «Коммерсантъ».
«Идея Минфина об ИПК такая: они ее не кладут куда-то на дальнюю полку, но просто в этом бюджетном цикле будет сложно это сделать, скорее всего, не получится. Это надо вносить бюджетным пакетом, мы его не видели. Поэтому Минфин внесет, скорее всего, опять заморозку еще на один год, до 2021 года», — заявил журналистам во Владивостоке Максим Топилин.
Он напомнил, что «заморозка» накопительных пенсий действует до 2020 года включительно. Однако, по его словам, в бюджете Пенсионного фонда деньги на эти цели не предусматривали. Поэтому, скорее всего, Минфин будет вносить законопроект, которым будет обнуляться тариф и в 2021 году, заявил Топилин.
«Идея Минфина об ИПК такая: они ее не кладут куда-то на дальнюю полку, но просто в этом бюджетном цикле будет сложно это сделать, скорее всего, не получится. Это надо вносить бюджетным пакетом, мы его не видели. Поэтому Минфин внесет, скорее всего, опять заморозку еще на один год, до 2021 года», — заявил журналистам во Владивостоке Максим Топилин.
Он напомнил, что «заморозка» накопительных пенсий действует до 2020 года включительно. Однако, по его словам, в бюджете Пенсионного фонда деньги на эти цели не предусматривали. Поэтому, скорее всего, Минфин будет вносить законопроект, которым будет обнуляться тариф и в 2021 году, заявил Топилин.
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