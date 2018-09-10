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В Свердловской области за мошенничество осужден экс-ревизор по безопасности движения поездов РЖД

УрБК, Екатеринбург, 10.09.2018. В Свердловской области осужден бывший ревизор по безопасности движения поездов, сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте.



Мужчина являлся сотрудником аппарата главного ревизора по безопасности движения поездов железной дороги (по контролю за организацией работы специального самоходного подвижного состава) — филиала ОАО «РЖД».



Как было установлено в суде, с 2016 по 2017 год отраслевой ревизор составлял акты проверок технического состояния тепловозов, не имея для этого полномочий. При этом фактически никакой проверки не проводилось.



За составление актов бывший ревизор получал деньги от работников коммерческих и иных организаций. Общая сумма, которую таким образом собирал специалист, составила более 200 тыс. руб.



Подсудимый был признан виновным в совершении нескольких преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», частью 3 статьи 290 УК РФ «Получение взятки», частью 1 статьи 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество» и частью 1 статьи 292 УК РФ «Служебный подлог».



Приговором суда экс-ревизору назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно со штрафом в размере 300 тыс. руб.

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