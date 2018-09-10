В Екатеринбурге подписаны постановления по строительству двух въездов в район Академический

УрБК, Екатеринбург, 10.09.2018. Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал два постановления о заключении долгосрочных контрактов на строительство крупных транспортных объектов. Об этом сообщается на официальном сайте уральской столицы.Первое постановление предусматривает заключение долгосрочного муниципального контракта по строительству транспортной развязки на пересечении улиц Серафимы Дерябиной и Объездной дороги. В этом году строители проведут подготовительные работы без запуска движения по новому участку.Затем здесь организуют «пробивку» улицы Серафимы Дерябиной через автомобильное кольцо для ее соединения с улицей Вильгельма де Геннина. Это позволит автомобилистам проезжать прямо, а существующее кольцо будет выполнять роль съездов. В рамках второго этапа будет возводиться путепровод, по которому поедет транспорт с Объездной автодороги. Реализовать проект планируется в 2021 году.Второе постановление — о контракте по строительству улицы Амундсена. Строители будут продлевать ее от улицы Академика Сахарова до ЕКАД. Завершить работы планируется также до конца 2021 года.