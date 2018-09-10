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Официальный курс доллара США вырос на 84 коп., евро — на 31 коп.

УрБК, Москва, 10.09.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 11 сентября 2018 года. Курс долл. США вырос на 83,99 коп., до 69,87 руб., курс евро — на 31,40 коп. коп., до 80,67 руб.

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