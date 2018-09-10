Крайности молочного рынка

В адрес правительства РФ поступило еще одно письмо от отечественных кондитеров с просьбой снять мораторий на поставки «сухого» молока из Белоруссии. Эмбарго было введено в марте 2018 года под предлогом низкого качества продукции. Однако по времени запрет совпал с массовыми жалобами аграриев, в том числе из Свердловской области, на засилье дешевого белорусского молока. Отечественные аграрии оказались не в состоянии выставить конкурентоспособную цену и несли убытки. Эмбарго в итоге особо не помогло сельхозпроизводителям и вдобавок ухудшило положение кондитеров.Напомним, что с конца февраля 2018 года свердловские производители молока столкнулись с массовым разрывом договоров на поставку своей продукции. Ситуация на тот момент казалась парадоксальной с учетом того, что регион обеспечивает себя молоком всего на 60% (по последним данным областного минАПК).Руководитель сельскохозяйственного кооператива «Битимский» Михаил Мальцев тогда прямо указал, что причиной расторжения контрактов стала неконкурентоспособная цена уральской продукции в сравнении с белорусским молоком.Министр АПК и продовольствия Свердловской области Дмитрий Дегтярев, в свою очередь, уточнял (http://urbc.ru/1068080943-agrarii-proigrali-suhomu-moloku.html), что свердловские аграрии проигрывают места на полках сухому молоку.«Потребитель покупает молочную продукцию из сухого молока, которая дешевле. Это можно назвать фальсификатом, если там не указано, что применено сухое молоко. В связи с этим качественное молоко было вынуждено конкурировать с сухим молоком. Соответственно, магазин должен был закупать дешевле у переработчика, а молокозаводы не могли уже работать ниже своей рентабельности. Они автоматом снизили закупочную цену», — пояснил министр.Результатом сложившейся на рынке ситуации стало то, что закупочная стоимость молока упала с 23,8 руб. за 1 кг (на 1 января 2018 года) до 20,4 руб. за 1 кг (на конец мая 2018 года). Из-за простоя и последующего падения цен убытки участников АПК, по предварительным подсчетам министерства, составили от 900 до 1 млрд руб.Действительно, производство молока в Свердловской области, как и по всей стране, — далеко не самый рентабельный вид бизнеса. Аграрии, по их утверждению, не могут сбить цену до конкурентоспособной, поскольку в производстве достаточно много импортных составляющих. Также из года в год возникают дополнительные факторы — то неурожайные годы (как в 2014-2015), то резкое подорожание топлива, которое в этом году пришлось на апрель-май 2018 года.Государство, судя по размерам субсидий, не в состоянии обеспечивать субсидиями производство молока настолько, чтобы удешевить его производство. И это стало понятно еще с 2014 года после введения продовольственного эмбарго. Эта же ситуация сохраняется и на сегодняшний день. Для примера, компенсации из бюджета не покрыли и 50% дополнительных расходов сельхозпроизводителей, которые возникли из-за резкого роста цен на топливо.По всей видимости, подобная картина складывалась и в других регионах страны. В частности, на засилье белорусского сухого молока жаловались в начале февраля 2018 года власти Татарстана.В итоге в конце февраля 2018 года Россельхознадзор ввел запрет на поставки ряда позиций продукции из Белоруссии. В список попали сухое и сгущенное молоко, сливки, концентрат сывороточного и молочного белка, а также молочная сыворотка.Официально надзорное ведомство объяснило запрет низким контролем качества на белорусских предприятиях. Участники рынка двух стран расценили это как способ поддержки российских производителей. Однако принимая запретительные меры для защиты отечественных аграриев, власти, по всей видимости, не учли интересы других участников пищевой промышленности, которые зависят от сухого молока.Как пишет газета «Коммерсантъ», на днях Ассоциация предприятий кондитерской промышленности «Асконд» направила в правительство РФ уже второе письмо с просьбой отменить эмбарго. По словам исполнительного директора организации Вячеслава Лашманкина, введенный запрет в ближайшее время может привести к дефициту необходимого сырья для российских кондитеров.Как следует из обращения, отечественные производители сухого молока обеспечивают только 50% потребностей рынка. При этом белорусские ингредиенты были дешевле российских на 15-20%. Вдобавок, из-за продовольственного эмбарго у кондитеров нет возможностей найти альтернативные каналы поставок из стран ближнего зарубежья.По прогнозам представителя «Асконда», дальнейшее сохранение запрета на поставки из Белоруссии приведет к увеличению цен на российские кондитерские изделия. Отметим, что ранее аналогичное письмо было отправлено главе Минсельхоза РФ Дмитрию Патрушеву, но результата это не принесло. При этом российские кондитеры являются далеко не единственными участниками пищевой промышленности, которые нуждаются в сухом молоке, а значит, ростом цен на один вид продукции дело не ограничится.Массовому потребителю запрет на поставки белорусской продукции ничего хорошего не принесет. Свердловское, да и российское молоко после эмбарго дешевле не стало, а доходы населения растут медленными темпами. Кроме того, убыточность самого производства по-прежнему сохраняется.Таким образом, молочный рынок по стране и Среднему Уралу перешел из одной крайности в другую: от полного отсутствия контроля, из-за которого полки оказались заполнены дешевой продукцией, до тотального запрета, из-за которого пострадала пищевая промышленность. Эти последствия еще предстоит ощутить и массовому потребителю. Других явных механизмов поддержки отечественных аграриев, как видно из развития ситуации, государство еще не изобрело. Остальные способы носят скорее характер полумеры и особо на развитие агропромышленного комплекса не влияют.