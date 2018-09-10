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Продажи китайских автомобилей в России в августе 2018 года выросли на 10%

УрБК, Москва, 10.09.2018. Продажи китайских автомобилей в России в августе 2018 года выросли на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 3024 тыс. единиц, сообщает аналитическое агентство «Автостат».



При этом за восемь месяцев реализация в РФ новых китайских автомобилей составила 22,054 тыс. единиц, что на 16% больше в годовом выражении.



«Самой популярной маркой здесь по-прежнему остается Lifan — в прошлом месяце обладателями таких машин стали 1 250 россиян, что на 11% меньше, чем в августе 2017 года. На второй позиции располагается Chery, продажи которого тоже упали (-27%) и составили 416 единиц. На третье место поднялся Geely, автомобили которого в августе разошлись тиражом в 306 автомобилей (+51%)», — говорится в сообщении «Автостата».



На четвертой позиции оказался Zotye — за месяц было продано 293 машины (рост в 3,3 раза). Замыкает пятерку лидеров Changan с результатом 252 проданных автомобиля (рост в 2,4 раза).

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