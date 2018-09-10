Новости дня

Судебные приставы закрыли ночной клуб «Panama Club» в Верхней Пышме из-за нарушений пожарной безопасности

УрБК, Екатеринбург, 10.09.2018. Судебные приставы Верхнепышминского районного отдела приостановили деятельность ночного клуба «Panama Club» из-за нарушений пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.



По иску прокурора Верхней Пышмы владелец ночного клуба «Panama Club», расположенного на проспекте Успенского, был обязан устранить в помещениях нарушения пожарной безопасности. В частности, было необходимо обеспечить помещения ночного клуба исправными огнетушителями, привести в исправное состояние установки противопожарной защиты, оборудовать помещения системой дымоудаления, освободить пути эвакуации и другие.



До полного устранения нарушений деятельность развлекательной организации приостановлена, двери опечатаны. Сохранность пломб будет проверяться до окончания срока приостановления.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: