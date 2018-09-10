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Судебные приставы закрыли ночной клуб «Panama Club» в Верхней Пышме из-за нарушений пожарной безопасности
10 сентябрь 2018 (15:36)
УрБК, Екатеринбург, 10.09.2018. Судебные приставы Верхнепышминского районного отдела приостановили деятельность ночного клуба «Panama Club» из-за нарушений пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.
По иску прокурора Верхней Пышмы владелец ночного клуба «Panama Club», расположенного на проспекте Успенского, был обязан устранить в помещениях нарушения пожарной безопасности. В частности, было необходимо обеспечить помещения ночного клуба исправными огнетушителями, привести в исправное состояние установки противопожарной защиты, оборудовать помещения системой дымоудаления, освободить пути эвакуации и другие.
До полного устранения нарушений деятельность развлекательной организации приостановлена, двери опечатаны. Сохранность пломб будет проверяться до окончания срока приостановления.
По иску прокурора Верхней Пышмы владелец ночного клуба «Panama Club», расположенного на проспекте Успенского, был обязан устранить в помещениях нарушения пожарной безопасности. В частности, было необходимо обеспечить помещения ночного клуба исправными огнетушителями, привести в исправное состояние установки противопожарной защиты, оборудовать помещения системой дымоудаления, освободить пути эвакуации и другие.
До полного устранения нарушений деятельность развлекательной организации приостановлена, двери опечатаны. Сохранность пломб будет проверяться до окончания срока приостановления.
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