Кризис

В начале торгов доллар обновил свой максимум с марта 2016 года, поднявшись выше 70 рублей

10 сентябрь 2018 (15:05)

На старте торгов 10 сентября 2018 года доллар США обновил свой максимум с марта 2016 года, поднявшись выше 70 рублей, свидетельствуют данные торгов.

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