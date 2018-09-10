Кризис
В начале торгов доллар обновил свой максимум с марта 2016 года, поднявшись выше 70 рублей
10 сентябрь 2018 (15:05)
На старте торгов 10 сентября 2018 года доллар США обновил свой максимум с марта 2016 года, поднявшись выше 70 рублей, свидетельствуют данные торгов.
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