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Министр финансов РФ Антон Силуанов не исключил докапитализацию Внешэкономбанка на 300 млрд рублей

УрБК, Москва, 10.09.2018. Объем докапитализации Внешэкономбанка может составить 300 млрд руб. в течение нескольких лет при сохранении нынешних цен на нефть, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов, пишет агентство «Прайм».



В конце мая 2018 года он говорил журналистам, что ВЭБ должен предоставить Минфину детальное финансово-экономическое обоснование запрашиваемой докапитализации и объяснить, какой эффект получит экономика от проектов, на финансирование которых пойдут эти средства.



Правительство РФ при доработке проекта федерального бюджета на 2018-2020 годы уменьшило объем субсидий ВЭБу до 100 млрд руб. в год. Госкорпорация в соответствии с законом о бюджете на 2017 год должна была получить из казны 150 млрд руб. Ранее проект бюджета 2017-2019 годов предусматривал ежегодную субсидию ВЭБу на эту сумму.



В апреле ВЭБ сообщил, что в первом квартале текущего года получил субсидию от бюджета в размере 95,6 млрд руб. для компенсации затрат по погашению внешних долгов, таким образом выбрав почти весь объем субсидий.

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