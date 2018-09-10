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В Свердловской области начал работать портал внешнеэкономической деятельности
10 сентябрь 2018 (14:36)
УрБК, Екатеринбург, 10.09.2018. В Свердловской области начал работать портал внешнеэкономической деятельности Made in Ural — цифровая площадка для экспортно-ориентированных организаций. Об этом сообщает департамент информполитики региона.
Площадка действует по принципу «одного окна» и является витриной продукции и услуг региона для иностранных партнеров. Реализация проекта направлена на повышение эффективности работы экспортеров и уменьшение административных барьеров в области внешнеэкономической деятельности.
«Любая организация через личный кабинет на портале сможет получать всю информацию об инфраструктуре, программах, проектах и мерах поддержки экспортной деятельности регионального и федерального уровней и обращаться за ней напрямую, иметь аналитические данные по иностранным рынкам, получать актуальные новости в сфере внешней торговли и ее регулирования и многое другое», — пояснил министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов.
В перспективе контент на портале переведут на пять иностранных языков для продвижения информационного ресурса по приоритетным для региона географическим направлениям, а также подключат к этой работе российские торгпредства за рубежом.
Площадка действует по принципу «одного окна» и является витриной продукции и услуг региона для иностранных партнеров. Реализация проекта направлена на повышение эффективности работы экспортеров и уменьшение административных барьеров в области внешнеэкономической деятельности.
«Любая организация через личный кабинет на портале сможет получать всю информацию об инфраструктуре, программах, проектах и мерах поддержки экспортной деятельности регионального и федерального уровней и обращаться за ней напрямую, иметь аналитические данные по иностранным рынкам, получать актуальные новости в сфере внешней торговли и ее регулирования и многое другое», — пояснил министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов.
В перспективе контент на портале переведут на пять иностранных языков для продвижения информационного ресурса по приоритетным для региона географическим направлениям, а также подключат к этой работе российские торгпредства за рубежом.
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