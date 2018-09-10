«Уральский Рабочий»: Опасная тара: запретят ли торговле упаковывать товар в полиэтиленовые пакеты

Необходимость отказа от продажи пластиковых пакетов обсуждалась в Минпромторге России, но окончательное решение не было принято. Между тем проблема использования синтетической упаковки обостряется в связи с тем, что с 2019 года в стране вводится запрет на захоронение полиэтиленовых отходов.Общепризнано, что использованные пластиковые пакеты наносят огромный вред окружающей среде, поскольку не разлагаются сотни лет. В мировом океане обнаружены целые острова из отходов пластика: наглотавшись его, гибнут морские животные. В то же время только в Европе ежегодно производится до 800 тонн полиэтиленовых пакетов и бутылок, которые пополняют огромный мусорный массив.Именно поэтому страны Евросоюза одна за другой вводят запрет на использование одноразовой полимерной упаковки, заменяя ее бумажной или многоразовой тарой. Так, с сентября нынешнего года такое ограничение действует в торговых организациях Брюсселя, оно касается не только продовольственных товаров, но и любых товаров, продающихся на развес.В общей сложности уже более 40 стран мира объявили полиэтиленовые пакеты вне закона. По сообщениям СМИ, самые строгие меры против распространения пластиковой тары приняты в Кении: там за ее производство, продажу и использование предусмотрен штраф до 40 тысяч долларов и лишение свободы.В нашей стране европейский подход к использованию пластиковой упаковки демонстрируют транснациональные торговые сети. Так, в екатеринбургском «Ашане» с осени прошлого года кассиры уже не предлагают бесплатно тонкие пакеты-маечки с фирменной символикой, хотя раньше средний покупатель за один раз использовал для упаковки покупок до пяти таких сумочек. Но развесные продукты здесь по-прежнему упаковываются в бесплатные полиэтиленовые маечки, правда меньшего объема и без символики.Кронштейны с рулонами одноразовых пакетов — неизбежный атрибут всех других крупных магазинов самообслуживания, где торгуют овощами, фруктами, кондитерскими изделиями и прочим мелкоштучным товаром. И, похоже, ретейлеры не видят альтернативы полиэтиленовой упаковке, поскольку ни один из них не откликнулся на запрос «УР» с предложением поделиться своим видением проблемы.Между тем запрет на захоронение пластика ставит торговлю перед выбором: либо отказываться от использования полиэтиленовой упаковки, либо наряду с ее производителями участвовать в процессе утилизации. Закон об отходах производства и потребления предусматривает два варианта такого участия: организация собственной переработки или уплата экологического сбора, который направляется на создание перерабатывающих производств.Что думают по поводу правовых нововведений переработчики пластиковых отходов?«Отказ от полиэтиленовой упаковки — бредовая идея, нельзя превращать ее в абсолют. Полностью перейти на бумажную или другую альтернативную тару не смогли даже в тех европейских странах, где введен запрет на использование полиэтиленовой упаковки. Я бываю в Западной Европе и могу засвидетельствовать: никуда полиэтиленовые пакеты не делись, они по-прежнему есть в магазинах. Те, кто делает ставку на бумажную упаковку, не учитывают, что на ее производство тоже тратятся экологические ресурсы, она также нуждается в утилизации», — считает директор ООО «Уралтермопласт» Андрей Сазонов.А вот запрет на захоронение полимеров эксперт считает правильным и своевременным. Более того, Андрей Сазонов убежден, что его следует распространить на все отходы, которые подлежат вторичной переработке.«Проблема в том, как извлечь из мусора все полезные компоненты. Раздельный сбор коммунальных отходов, который собираются повсеместно внедрить с будущего года, ее не решит, поскольку невозможно в один момент перестроить психологию людей, отладить логистику. Это тупиковый путь, двигаться нужно в сторону создания современных мусоросортировочных заводов, там используются технологии, которые позволяют извлекать из массы отходов до 80% полезных фракций, включая все виды полимеров», — уверен Андрей Сазонов.По данным Минприроды РФ, сейчас в стране перерабатывается не более трети полимерных отходов. Запрет на их захоронение должен стимулировать процесс утилизации.В то же время существует опасность, что недобросовестные производители полимерного мусора будут избавляться от него путем сжигания, а это еще более вредно для природы и человека, потому что при сжигании выделяется опаснейший канцероген, который накапливается в живых организмах и почве. Но кто из садоводов не избавлялся от использованных полиэтиленовых мешков, тепличной пленки, прохудившихся ведер с помощью огня!