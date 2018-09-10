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«Уральский Рабочий»: Белая, серая или черная: рекрутеры узнали, какого «цвета» зарплата у свердловчан
10 сентябрь 2018 (14:26)
Служба исследований HeadHunter выяснила, как часто жителям Среднего Урала предлагают белые, серые и черные схемы оплаты труда. По данным рекрутинговой компании, полностью официальную зарплату сегодня получают более половины, или 55% свердловчан.
Самыми белыми оказались банковская, научная и медицинская отрасли. Чем больше профессиональный опыт человека, тем сильнее он заинтересован в полностью официальном доходе, утверждают аналитики.
«46% жителей региона отметили, что при поиске работы компании регулярно предлагали им серую схему оплаты труда — это средний показатель по стране. А вот черную зарплату свердловчанам предлагали довольно редко — с этим часто сталкивались лишь 13% опрошенных», — отмечается в исследовании.
При этом 15% соискателей категорически отвергают возможность получения неофициального дохода и готовы работать исключительно в белую.
Самыми белыми оказались банковская, научная и медицинская отрасли. Чем больше профессиональный опыт человека, тем сильнее он заинтересован в полностью официальном доходе, утверждают аналитики.
«46% жителей региона отметили, что при поиске работы компании регулярно предлагали им серую схему оплаты труда — это средний показатель по стране. А вот черную зарплату свердловчанам предлагали довольно редко — с этим часто сталкивались лишь 13% опрошенных», — отмечается в исследовании.
При этом 15% соискателей категорически отвергают возможность получения неофициального дохода и готовы работать исключительно в белую.
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