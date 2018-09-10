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В декларационной кампании 2018 года сумма НДФЛ, подлежащая к уплате, составила 90,8 млрд рублей
10 сентябрь 2018 (14:15)
УрБК, Москва, 10.09.2018. По итогам декларационной кампании 2018 года сумма НДФЛ, подлежащая к уплате, выросла на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 90,8 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба ФНС России.
По данным ведомства, сумма налога, заявленная к возврату из бюджета, в том числе в связи с предоставлением налоговых вычетов, составила 173,6 млрд руб., что на 17% больше, чем в прошлом году. В ФНС России рост этого показателя связывают в том числе с работой налоговых органов по повышению налоговой грамотности населения, информированию о возможных льготах и упрощению процедуры предоставления налоговых вычетов.
Самыми популярными налоговыми вычетами среди физических лиц по-прежнему остаются имущественные и социальные. За предоставлением социальных вычетов уже обратились 1,5 млн граждан. Чаще всего налогоплательщики заявляют имущественные вычеты на покупку жилья — 3,6 млн физлиц уже подали документы для их получения на общую сумму 1,2 трлн руб.
По данным ведомства, сумма налога, заявленная к возврату из бюджета, в том числе в связи с предоставлением налоговых вычетов, составила 173,6 млрд руб., что на 17% больше, чем в прошлом году. В ФНС России рост этого показателя связывают в том числе с работой налоговых органов по повышению налоговой грамотности населения, информированию о возможных льготах и упрощению процедуры предоставления налоговых вычетов.
Самыми популярными налоговыми вычетами среди физических лиц по-прежнему остаются имущественные и социальные. За предоставлением социальных вычетов уже обратились 1,5 млн граждан. Чаще всего налогоплательщики заявляют имущественные вычеты на покупку жилья — 3,6 млн физлиц уже подали документы для их получения на общую сумму 1,2 трлн руб.
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