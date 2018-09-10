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В Челябинской области ожидается высокая пожарная опасность
10 сентябрь 2018 (13:35)
УрБК, Челябинск, 10.09.2018. Сегодня, 10 сентября, в Челябинской области ожидается высокая пожарная опасность, сообщает Гидрометцентр.
«10 сентября местами в южных районах Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность: 4 класс горимости леса по региональной шкале», — говорится в сообщении синоптиков.
Кроме того, 10-12 сентября на юге Пермского края сохраняется высокая пожарная опасность — 4 класс горимости леса по шкале Нестерова.
«10 сентября местами в южных районах Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность: 4 класс горимости леса по региональной шкале», — говорится в сообщении синоптиков.
Кроме того, 10-12 сентября на юге Пермского края сохраняется высокая пожарная опасность — 4 класс горимости леса по шкале Нестерова.
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