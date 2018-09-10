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Алкоголь в Свердловской области подорожал на 1,5%
10 сентябрь 2018 (13:05)
УрБК, Екатеринбург, 10.09.2018. В августе 2018 года потребительские цены и цены на услуги выросли на 2,5% по отношению к июлю текущего года. Об этом сообщает Свердловскстат.
Среди наблюдаемых групп продовольственных товаров повышение цен наблюдалось на алкогольные напитки: они подорожали на 1,5%. Непродовольственные товары подорожали на 3,6%.
Среди наблюдаемых групп продовольственных товаров повышение цен наблюдалось на алкогольные напитки: они подорожали на 1,5%. Непродовольственные товары подорожали на 3,6%.
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