Новости дня

Алкоголь в Свердловской области подорожал на 1,5%

УрБК, Екатеринбург, 10.09.2018. В августе 2018 года потребительские цены и цены на услуги выросли на 2,5% по отношению к июлю текущего года. Об этом сообщает Свердловскстат.



Среди наблюдаемых групп продовольственных товаров повышение цен наблюдалось на алкогольные напитки: они подорожали на 1,5%. Непродовольственные товары подорожали на 3,6%.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: