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Помощник президента РФ Андрей Белоусов считает нежелательным повышение ключевой ставки ЦБ

10 сентябрь 2018 (11:58)

УрБК, Москва, 10.09.2018. Основания для повышения ключевой ставки ЦБ РФ есть, но такой шаг был бы нежелателен, потому что может затормозить инвестиционную активность и экономический рост, считает помощник президента РФ Андрей Белоусов. Об этом сообщает агентство «Прайм».

«Возможности есть, и есть некоторые основания для этого, но я считаю, что это будет крайне нежелательное действие», — сказал Белоусов журналистам в кулуарах ВЭФ, отвечая на вопрос о том, видит ли он возможность для снижения ставки на этой неделе или вообще до конца года.

«Потому что это затормозит инвестиционную активность и экономический рост, также приведет к дополнительным расходам бюджета», — добавил он.

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