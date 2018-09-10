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Помощник президента РФ Андрей Белоусов считает нежелательным повышение ключевой ставки ЦБ

УрБК, Москва, 10.09.2018. Основания для повышения ключевой ставки ЦБ РФ есть, но такой шаг был бы нежелателен, потому что может затормозить инвестиционную активность и экономический рост, считает помощник президента РФ Андрей Белоусов. Об этом сообщает агентство «Прайм».



«Возможности есть, и есть некоторые основания для этого, но я считаю, что это будет крайне нежелательное действие», — сказал Белоусов журналистам в кулуарах ВЭФ, отвечая на вопрос о том, видит ли он возможность для снижения ставки на этой неделе или вообще до конца года.



«Потому что это затормозит инвестиционную активность и экономический рост, также приведет к дополнительным расходам бюджета», — добавил он.

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