В Нижнем Тагиле две коммерческие организации допустили разлив отходов нефтепродуктов

Фотография предоставлена пресс-службой прокуратуры Свердловской области

УрБК, Нижний Тагил, 10.09.2018. Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура направила в суд исковое заявление на две коммерческие организации, допустившие разлив отходов нефтепродуктов.Проверка информации о разливе отходов нефтепродуктов, проводимая по публикации в СМИ, установила, что восточнее санатория «Руш» в Нижнем Тагиле вблизи подъездных железнодорожных путей к складам плодоовощной продукции расположена низменность, заполненная отходами нефтепродуктов, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.Смежные земельные участки, на которых обнаружен розлив нефтепродуктов, принадлежат двум организациям, эксплуатирующим складские помещения и подъездные пути.С целью устранения выявленных нарушений прокурор направил исковое заявление в Ленинский районный суд Нижнего Тагила об обязании собственников земельных участков ликвидировать несанкционированное размещение отходов. Иск находится на рассмотрении.