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В Нижнем Тагиле две коммерческие организации допустили разлив отходов нефтепродуктов
10 сентябрь 2018 (11:33)
УрБК, Нижний Тагил, 10.09.2018. Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура направила в суд исковое заявление на две коммерческие организации, допустившие разлив отходов нефтепродуктов.
Проверка информации о разливе отходов нефтепродуктов, проводимая по публикации в СМИ, установила, что восточнее санатория «Руш» в Нижнем Тагиле вблизи подъездных железнодорожных путей к складам плодоовощной продукции расположена низменность, заполненная отходами нефтепродуктов, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Фотография предоставлена пресс-службой прокуратуры Свердловской области
Смежные земельные участки, на которых обнаружен розлив нефтепродуктов, принадлежат двум организациям, эксплуатирующим складские помещения и подъездные пути.
С целью устранения выявленных нарушений прокурор направил исковое заявление в Ленинский районный суд Нижнего Тагила об обязании собственников земельных участков ликвидировать несанкционированное размещение отходов. Иск находится на рассмотрении.
Проверка информации о разливе отходов нефтепродуктов, проводимая по публикации в СМИ, установила, что восточнее санатория «Руш» в Нижнем Тагиле вблизи подъездных железнодорожных путей к складам плодоовощной продукции расположена низменность, заполненная отходами нефтепродуктов, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Фотография предоставлена пресс-службой прокуратуры Свердловской области
Смежные земельные участки, на которых обнаружен розлив нефтепродуктов, принадлежат двум организациям, эксплуатирующим складские помещения и подъездные пути.
С целью устранения выявленных нарушений прокурор направил исковое заявление в Ленинский районный суд Нижнего Тагила об обязании собственников земельных участков ликвидировать несанкционированное размещение отходов. Иск находится на рассмотрении.
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