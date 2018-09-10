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Бывший директор турфирмы «Олимп Тревел» предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве

УрБК, Екатеринбург, 10.09.2018. В Октябрьский районный суд Екатеринбурга передано уголовное дело в отношении бывшего директора ООО «Агентство путешествий «Олимп Тревел», сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Экс-руководителя агентства обвиняют по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере». Основанием для возбуждения уголовного дела стало заявление соучредителя турфирмы в прокуратуру. По итогам проверки выяснилось, что экс-директор турфирмы заключила договоры с клиентами на приобретение туров на сумму более 400 тыс. руб.



Однако на счета организации эти деньги не поступили, а оформленные по контрактам путевки не были приобретены.

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