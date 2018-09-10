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В Свердловской области начинается подготовка к пожароопасному сезону

УрБК, Екатеринбург, 10.09.2018. На Среднем Урале началась подготовка к весеннему пожароопасному сезону 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



В сентябре-октябре 2018 года в муниципальных образованиях пройдет очистка территорий от мусора, сухой растительности, горючих отходов. Также будет проверена работоспособность систем и способов оповещения, средств связи, а также состояние источников пожарного водоснабжения и запасы воды для целей тушения пожаров в садоводческих организациях.



Также органы власти должны провести работу по расчистке противопожарных разрывов, лесных дорог, просек.



«Профилактическая акция «Чистый лес — территория без огня» отныне будет начинаться с осенних месяцев. Подготовку к опасному периоду природных пожаров в весенне-летние месяцы свердловские спасатели объявили в муниципальных образованиях региона», — говорится в сообщении.

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