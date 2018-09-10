Новости дня
В Свердловской области начинается подготовка к пожароопасному сезону
10 сентябрь 2018 (10:19)
УрБК, Екатеринбург, 10.09.2018. На Среднем Урале началась подготовка к весеннему пожароопасному сезону 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.
В сентябре-октябре 2018 года в муниципальных образованиях пройдет очистка территорий от мусора, сухой растительности, горючих отходов. Также будет проверена работоспособность систем и способов оповещения, средств связи, а также состояние источников пожарного водоснабжения и запасы воды для целей тушения пожаров в садоводческих организациях.
Также органы власти должны провести работу по расчистке противопожарных разрывов, лесных дорог, просек.
«Профилактическая акция «Чистый лес — территория без огня» отныне будет начинаться с осенних месяцев. Подготовку к опасному периоду природных пожаров в весенне-летние месяцы свердловские спасатели объявили в муниципальных образованиях региона», — говорится в сообщении.
В сентябре-октябре 2018 года в муниципальных образованиях пройдет очистка территорий от мусора, сухой растительности, горючих отходов. Также будет проверена работоспособность систем и способов оповещения, средств связи, а также состояние источников пожарного водоснабжения и запасы воды для целей тушения пожаров в садоводческих организациях.
Также органы власти должны провести работу по расчистке противопожарных разрывов, лесных дорог, просек.
«Профилактическая акция «Чистый лес — территория без огня» отныне будет начинаться с осенних месяцев. Подготовку к опасному периоду природных пожаров в весенне-летние месяцы свердловские спасатели объявили в муниципальных образованиях региона», — говорится в сообщении.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Ряд территорий в УрФО оказались не готовы к лесным пожарам
- Энергетики Свердловской области начали подготовку к пожароопасному периоду
- Свердловские энергетики начали готовиться к пожароопасному периоду
- Правительство Свердловской области: подготовка к пожароопасному сезону идет полным ходом
- К пожароопасному периоду 2009 года в Свердловской области будет подготовлена к работе 31 пожарно-химическая станция