Новости дня
Суд рассмотрит иск о банкротстве компании «Уральский магнат» в Большом Истоке
10 сентябрь 2018 (09:59)
УрБК, Екатеринбург, 10.09.2018. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление ООО «Уральский магнат» (Сысертский район, пос. Большой Исток) о признании компании несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.
Соответствующий документ поступил в суд 7 сентября 2018 года. Как указано в заявлении, сумма задолженности ООО «Уральский магнат» перед кредиторами составляет 7 млн 119 тыс. руб.
Отметим, ООО «Уральский магнат» зарегистрировано в 2007 году в Екатеринбурге. Основным видом деятельности является торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями.
Соответствующий документ поступил в суд 7 сентября 2018 года. Как указано в заявлении, сумма задолженности ООО «Уральский магнат» перед кредиторами составляет 7 млн 119 тыс. руб.
Отметим, ООО «Уральский магнат» зарегистрировано в 2007 году в Екатеринбурге. Основным видом деятельности является торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Суд рассмотрит иск о банкротстве компании «Урал Интеграция» в Екатеринбурге
- Суд рассмотрит иск о банкротстве Уральского котельно-машиностроительного завода в Асбесте
- Суд рассмотрит иск о банкротстве компании «Регион-Ек» в Екатеринбурге
- Суд рассмотрит иск о банкротстве компании «Урал Вин» в Екатеринбурге
- Суд рассмотрит иск о банкротстве компании «Андромеда» в Екатеринбурге