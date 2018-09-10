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Суд рассмотрит иск о банкротстве компании «Уральский магнат» в Большом Истоке

УрБК, Екатеринбург, 10.09.2018. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление ООО «Уральский магнат» (Сысертский район, пос. Большой Исток) о признании компании несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.



Соответствующий документ поступил в суд 7 сентября 2018 года. Как указано в заявлении, сумма задолженности ООО «Уральский магнат» перед кредиторами составляет 7 млн 119 тыс. руб.



Отметим, ООО «Уральский магнат» зарегистрировано в 2007 году в Екатеринбурге. Основным видом деятельности является торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями.

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