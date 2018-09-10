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В Верхней Салде задержаны похитители 14 тортов на сумму 2 тыс. 857 рублей

УрБК, Верхняя Салда, 10.09.2018. В Верхней Салде полиция задержала трех подозреваемых в похищении 14 тортов на общую сумму 2 тыс. 857 руб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.



По данным полиции, проникновение в складское помещение одного из сетевых магазинов города, расположенного по адресу Энгельса, 36, произошло через вход. При обследовании торговой точки выяснилось, что «добычей» злоумышленников стали 14 тортов на общую сумму 2 тыс. 857 руб. При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейские быстро установили личности предполагаемых злоумышленников. Проверив несколько адресов возможного местонахождения, полицейские задержали троих подозреваемых.



Одним из задержанных, который и проник в магазин, оказался салдинец 1998 года рождения, который уже неоднократно совершал подобные преступления, за что пять раз был помещен на принудительное лечение в психиатрическую клинику. Последний раз он вышел из больницы весной 2018 года. Еще двое — лица без определенного места жительства. Выяснилось, что в магазин решили проникнуть с целью «чем-нибудь поживиться». Поскольку в складском помещении ничего другого, что бы вызвало интерес у похитителей, не нашлось, они вынесли оттуда 14 тортов, которые впоследствии съели.



Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкции данной статьи предусматривают наказание вплоть до 5 лет лишения свободы.

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