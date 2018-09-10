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Оборот торговли России с ЕС в январе-июле вырос на 22,7%

УрБК, Москва, 10.09.2018. Оборот торговли между Россией и ЕС в январе-июле увеличился на 22,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 168,2 млрд долл. США. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.



Экспорт из РФ в ЕС увеличился при этом на 28,1%, составив 116,5 млрд долл. США, импорт из ЕС вырос на 12,1%, до 51,7 млрд долл. США.



Доля ЕС в общем обороте внешней торговли РФ выросла в годовом выражении до 43,8% с 43,5%.

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