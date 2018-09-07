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Владимир Тунгусов освобождён от должности первого вице-губернатора и руководителя администрации губернатора Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 07.09.2018. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о реорганизации своей администрации. Этот документ упраздняет должность первого вице-губернатора, который одновременно являлся руководителем администрации. Автоматически от исполнения данной должности был отстранен Владимир Тунгусов, занимавший её с лета 2016 года. Об этом со ссылкой на департамент информационной политики Свердловской области сообщает РИА «Новости».



Временно исполняющим обязанности главы администрации назначен вице-губернатор Азат Салихов, курирующий силовой блок.

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