Новости дня
Владимир Тунгусов освобождён от должности первого вице-губернатора и руководителя администрации губернатора Свердловской области
7 сентябрь 2018 (19:30)
УрБК, Екатеринбург, 07.09.2018. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о реорганизации своей администрации. Этот документ упраздняет должность первого вице-губернатора, который одновременно являлся руководителем администрации. Автоматически от исполнения данной должности был отстранен Владимир Тунгусов, занимавший её с лета 2016 года. Об этом со ссылкой на департамент информационной политики Свердловской области сообщает РИА «Новости».
Временно исполняющим обязанности главы администрации назначен вице-губернатор Азат Салихов, курирующий силовой блок.
Временно исполняющим обязанности главы администрации назначен вице-губернатор Азат Салихов, курирующий силовой блок.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Подписан указ о назначении трех вице-губернаторов Свердловской области
- Утверждены первые вице-губернаторы Свердловской области
- Владимир Тунгусов назначен руководителем администрации губернатора Свердловской области
- Исполнение обязанностей руководителя администрации губернатора Свердловской области возложено на первого заместителя председателя правительства Михаила Максимова
- Исполнение обязанностей руководителя администрации губернатора Свердловской области возложено на первого заместителя председателя правительства Свердловской области Михаила Максимова