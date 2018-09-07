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Губернатор Челябинской области Борис Дубровский распорядился повысить зарплату пожарным

УрБК, Челябинск, 07.09.2018. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский открыл в поселке Красногорский Еманжелинского района новое депо противопожарной службы Южного Урала. В рамках мероприятия глава региона пообщался с сотрудниками пожарной части, которые рассказали об актуальных проблемах, связанных с работой региональной противопожарной службы. Об этом сообщает Управление пресс-службы и информации правительства Челябинской области.



Сотрудники областной противопожарной дружины пожаловались на маленькую заработную плату



«Мы тушим пожары, проводим аварийно-спасательные работы и спасаем людей вместе и наравне с сотрудниками федеральной противопожарной службы, так же, как они, рискуем ради этого своим здоровьем, а иногда и жизнью. Но оплата нашего труда значительно ниже, чем у федералов. Нам очень хотелось бы знать, можем ли мы надеяться, что в ближайшем будущем работникам наших подразделений будет повышена заработная плата?», — обратились к губернатору пожарные.



«Считаю, что заработная плата работников областной противопожарной службы должна быть сопоставима с заработной платой федеральных сотрудников, поэтому рассматривается вопрос о повышении заработной платы работников в 2019 году. Он выносится на рассмотрение при принятии областного бюджета на будущий год», — заявил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.



Также огнеборцы рассказали, что пожарные автомобили в подразделениях устарели и выработали нормативный срок эксплуатации.



«Уже в течение этого месяца ваши подразделения получат дополнительно 3 новых пожарных автомобиля. В рамках реализации концепции развития пожарной охраны на территории Челябинской области до 2021 года, которая разрабатывалась в целях реализации поручения президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, противопожарной службе Челябинской области в ближайшие три года из областного бюджета будут выделены средства на приобретение 30 новых пожарных автомобилей, в том числе 25 автоцистерн на шасси «Урал», одного аварийно-спасательного автомобиля и 4 пожарных автоцистерн-автолестниц», — сказал губернатор Челябинской области.



Так, первый новый автомобиль уже поступил на вооружение областных огнеборцев: Борис Дубровский вручил начальнику отряда ключи от новой автоцистерны объемом 6 т и с автолестницей с высотой подъема 18 м.



На строительство нового пожарного депо было выделено 17,5 млн руб. из бюджета Челябинской области. Монтаж нового здания сборно-разборного типа из легковозводимых металлических конструкций на 3 пожарных выезда начался в апреле 2018 года. Новое здание общей площадью 443 кв. м. включает в себя 22 помещения для огнеборцев и пожарной техники. В штате пожарной части состоят 34 работника. Всего на вооружении нового депо находится три пожарных автомобиля, включая новый.



Под защитой пожарной части № 105, для которой строилось новое депо, находятся 12 населенных пунктов Еманжелинского и Увельского муниципальных районов, в которых проживают почти 24 тыс. человек. Пожарная часть аттестована на проведение аварийно-спасательных работ: рядом проходит оживленная федеральная автомобильная дорога М36 на Казахстан. Только за последние 3 года огнеборцы ПЧ № 105 совершили 690 оперативных выездов, потушили более 100 пожаров, провели 20 аварийно-спасательных работ, спасли 28 человек.

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