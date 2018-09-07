Сотрудники Россельхознадзора изъяли и уничтожили в Екатеринбурге 18 тонн санкционных фруктов

Фотография с сайта Россельхознадзора

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Свердловской области и регионального УФСБ изъяли в Екатеринбурге 18 т подкарантинной продукции неустановленного происхождения с поддельными документами.«В ходе проведения проверки на территории овощебазы обнаружена запрещенная к ввозу в Российскую Федерацию продукция: свежие персики, нектарины, виноград и слива неустановленного происхождения. Все фрукты ввозились из Республики Казахстан в сопровождении недействительного фитосанитарного сертификата и с декларациями о соответствии ЕАЭС, отсутствующими на официальном сайте Федеральной службы по аккредитации и в реестре выданных деклараций о соответствии единой формы Таможенного союза», — сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Свердловской области.Продукцию изъяли и уничтожили на полигоне бытовых отходов — смешали с землей.