Кризис
Сотрудники Россельхознадзора изъяли и уничтожили в Екатеринбурге 18 тонн санкционных фруктов
7 сентябрь 2018 (17:50)
Сотрудники Управления Россельхознадзора по Свердловской области и регионального УФСБ изъяли в Екатеринбурге 18 т подкарантинной продукции неустановленного происхождения с поддельными документами.
«В ходе проведения проверки на территории овощебазы обнаружена запрещенная к ввозу в Российскую Федерацию продукция: свежие персики, нектарины, виноград и слива неустановленного происхождения. Все фрукты ввозились из Республики Казахстан в сопровождении недействительного фитосанитарного сертификата и с декларациями о соответствии ЕАЭС, отсутствующими на официальном сайте Федеральной службы по аккредитации и в реестре выданных деклараций о соответствии единой формы Таможенного союза», — сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Свердловской области.
Фотография с сайта Россельхознадзора
Продукцию изъяли и уничтожили на полигоне бытовых отходов — смешали с землей.
«В ходе проведения проверки на территории овощебазы обнаружена запрещенная к ввозу в Российскую Федерацию продукция: свежие персики, нектарины, виноград и слива неустановленного происхождения. Все фрукты ввозились из Республики Казахстан в сопровождении недействительного фитосанитарного сертификата и с декларациями о соответствии ЕАЭС, отсутствующими на официальном сайте Федеральной службы по аккредитации и в реестре выданных деклараций о соответствии единой формы Таможенного союза», — сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Свердловской области.
Фотография с сайта Россельхознадзора
Продукцию изъяли и уничтожили на полигоне бытовых отходов — смешали с землей.
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