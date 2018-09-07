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В ЕМУП Торговый дом «Железнодорожный» выявлена несанкционированная торговля мясом
7 сентябрь 2018 (17:49)
УрБК, Екатеринбург, 07.09.2018. Специалисты управления Россельхознадзора выявили на территории оптовой базы ЕМУП Торговый дом «Железнодорожный» в Екатеринбурге партию опасной животноводческой продукции, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Как выяснилось, продукция хранилась с нарушением температурного режима, условия перевозки не соблюдались, и отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы.
Кроме того, на территории базы выявлена несанкционированная торговля опасной продукцией. Всего изъято 161 кг мяса и мясных полуфабрикатов.
Отмечается, что с 3 по 6 сентября 2018 года во время рейдовых мероприятий, проводимых специалистами Россельхознадзора по Свердловской области совместно с сотрудниками УФСБ России по Свердловской области, было изъято из оборота 3 тыс. 492,5 кг животноводческой продукции (в том числе рыбы) и уничтожено 3 тыс. 447,5 кг мяса и мясной продукции.
Как выяснилось, продукция хранилась с нарушением температурного режима, условия перевозки не соблюдались, и отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы.
Кроме того, на территории базы выявлена несанкционированная торговля опасной продукцией. Всего изъято 161 кг мяса и мясных полуфабрикатов.
Отмечается, что с 3 по 6 сентября 2018 года во время рейдовых мероприятий, проводимых специалистами Россельхознадзора по Свердловской области совместно с сотрудниками УФСБ России по Свердловской области, было изъято из оборота 3 тыс. 492,5 кг животноводческой продукции (в том числе рыбы) и уничтожено 3 тыс. 447,5 кг мяса и мясной продукции.
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