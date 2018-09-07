Новости дня
В Челябинской области за несколько дней собрано 12,5 тыс. тонн картофеля и 3,2 тыс. тонн овощей
7 сентябрь 2018 (17:33)
УрБК, Челябинск, 07.09.2018. С начала уборочной кампании и до 7 сентября 2018 года в Челябинской области было собрано 12,5 тыс. т картофеля и 3,2 тыс. т овощей, сообщает пресс-служба регионального минсельхоза.
За минувшие сутки было убрано более 3 тыс. т картофеля и 300 т овощей. Всего в 2018 году в регионе было посеяно 280 га моркови, 290 га свеклы, лука на репку 81 га, капусты 450 га.
Также отмечается, что на поддержание темпов уборочной кампании сельхозпроизводителям были выделены субсидии в размере 140 млн руб. для покрытия затрат, которые возникли из-за резкого подорожания топлива.
«На начало сентября сельхозтоваропроизводители Челябинской области освоили уже 60% государственной поддержки АПК, это больше двух миллиардов рублей. В том числе на растениеводство направлено 521 млн руб. субсидий. Из них 59 млн руб. выплачено на погектарную поддержку овощей открытого грунта — по 7 тыс. руб. на гектар, семенного картофеля (73 тыс. руб. на гектар), а также продовольственного картофеля и масличных культур», — пояснил первый заместитель министра сельского хозяйства Челябинской области Завалищин.
За минувшие сутки было убрано более 3 тыс. т картофеля и 300 т овощей. Всего в 2018 году в регионе было посеяно 280 га моркови, 290 га свеклы, лука на репку 81 га, капусты 450 га.
Также отмечается, что на поддержание темпов уборочной кампании сельхозпроизводителям были выделены субсидии в размере 140 млн руб. для покрытия затрат, которые возникли из-за резкого подорожания топлива.
«На начало сентября сельхозтоваропроизводители Челябинской области освоили уже 60% государственной поддержки АПК, это больше двух миллиардов рублей. В том числе на растениеводство направлено 521 млн руб. субсидий. Из них 59 млн руб. выплачено на погектарную поддержку овощей открытого грунта — по 7 тыс. руб. на гектар, семенного картофеля (73 тыс. руб. на гектар), а также продовольственного картофеля и масличных культур», — пояснил первый заместитель министра сельского хозяйства Челябинской области Завалищин.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Глава МинАПК заявил о снижении темпов уборочной кампании в Свердловской области
- В Челябинской области завершается уборка урожая
- Средняя урожайность картофеля в хозяйствах Екатеринбурга составляет 200 центнеров с гектара
- По предварительным данным, урожай картофеля в Челябинской области из-за засухи будет в два раза меньше прошлогоднего
- Студенты вузов Екатеринбурга примут участие в сборе урожая овощей и картофеля в ЗАО «Свердловское», ЗАО «Тепличное» и ЗАО «Плодопитомник «Уральский»