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В Челябинской области за несколько дней собрано 12,5 тыс. тонн картофеля и 3,2 тыс. тонн овощей

УрБК, Челябинск, 07.09.2018. С начала уборочной кампании и до 7 сентября 2018 года в Челябинской области было собрано 12,5 тыс. т картофеля и 3,2 тыс. т овощей, сообщает пресс-служба регионального минсельхоза.



За минувшие сутки было убрано более 3 тыс. т картофеля и 300 т овощей. Всего в 2018 году в регионе было посеяно 280 га моркови, 290 га свеклы, лука на репку 81 га, капусты 450 га.



Также отмечается, что на поддержание темпов уборочной кампании сельхозпроизводителям были выделены субсидии в размере 140 млн руб. для покрытия затрат, которые возникли из-за резкого подорожания топлива.



«На начало сентября сельхозтоваропроизводители Челябинской области освоили уже 60% государственной поддержки АПК, это больше двух миллиардов рублей. В том числе на растениеводство направлено 521 млн руб. субсидий. Из них 59 млн руб. выплачено на погектарную поддержку овощей открытого грунта — по 7 тыс. руб. на гектар, семенного картофеля (73 тыс. руб. на гектар), а также продовольственного картофеля и масличных культур», — пояснил первый заместитель министра сельского хозяйства Челябинской области Завалищин.

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