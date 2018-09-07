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В России не более 150 банков получат базовую лицензию

УрБК, Москва, 07.09.2018. В России базовую лицензию смогут получить 130-150 банков, сообщает «Прайм» со ссылкой на прогноз заместителя председателя Банка России Василия Поздышева.



По его словам, 30 финансово кредитных учреждений уже получили лицензии. При этом часть банков намерены увеличить объем капитала для получения универсальной лицензии.



По данным Банка России, к 1 августа 2018 года в стране зарегистрированы 476 действующих банков.

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