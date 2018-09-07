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Суд приостановил работу цеха «Уральской свинцовой компании» после гибели рабочего

УрБК, Екатеринбург, 07.09.2018. Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес решение о приостановлении работы цеха на заводе по переработке вторичных свинецсодержащих материалов (ООО «Уральская свинцовая компания») в Верхнем Тагиле. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Решение о приостановке деятельности объекта было вынесено на основании итогов прокурорской проверки, которая была проведена после гибели рабочего. Несчастный случай произошел 2 апреля 2017 года. Из-за грубого нарушения процесса в цехе по производству свинца и сплавов ООО «Уральская свинцовая компания» взорвалась печь. Один человек погиб, еще двое получили тяжелые травмы.



В ходе последующей после этого проверки выяснилось, что в 2015 году ООО «Уральская свинцовая компания» получило свидетельство о внесении производственных помещений в Верхнем Тагиле в реестр опасных производственных объектов. По факту оказалось, что на указанной территории цехов не было. Вместо них в реестр были внесены гараж, проходная и линия электропередач.



«В последующем под видом технического перевооружения на данном объекте был открыт цех по производству свинца и сплавов. При этом в нарушение требований градостроительного законодательства и федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» заключение государственной экспертизы проекта получено не было», — говорится в сообщении.



В итоге суд приостановил работу цеха до того времени, когда ООО «Уральская свинцовая компания» получит положительное заключение Главгосэкспертизы.

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