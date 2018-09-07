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Правительство РФ хочет ограничить число строителей-мигрантов в регионах до 80%

УрБК, Москва, 07.09.2018. Правительство РФ предлагает с 2019 года ограничить численность иностранных работников, занятых в сфере строительства, до 80% от общего числа рабочих на предприятии. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление зампреда кабинета министров Татьяну Голикову, которая отметила, что ограничение не коснется Москвы, Хабаровского края и Амурской области.



«Я хотела бы обратить внимание на сокращение привлекаемой иностранной рабочей силы в сферу строительства — основную сферу применения труда мигрантов. Предлагается установить долю иностранных работников в строительстве на уровне 80%», — сказала она на заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.



По словам Татьяны Голиковой, соответствующий проект постановления правительства РФ согласован с ведомствами, а также объединениями работников и работодателей.



По данным Росстата, в сфере строительства заняты 6,3 млн человек. По словам госпожи Голиковой, мигранты составляют «значительную долю» работников сектора. Она не уточнила точное соотношение россиян и иностранцев среди строителей.



Как уточняет «Интерфакс» со ссылкой на Минтруда, ранее ограничений на привлечение иностранной рабочей силы в сфере строительства не было. Если постановление будет принято, доля работников будет ограничена до 80% с 2019 года. В министерстве уточнили, что ограничение не коснется трех регионов — Москвы, Хабаровского края и Амурской области. В этих регионах предприятия смогут нанимать до 100% мигрантов.



Напомним, летом в России вступили в силу поправки к законодательству, запрещающие ставить иностранцев на миграционный учет по месту работы. Теперь мигранта можно оформить в квартире, гостинице, больнице и даже в тюрьме, но в офисе — только в случае фактического проживания. За неисполнение нормы иностранцам грозит выдворение из страны. Работодателям грозят штрафы до 800 тыс. руб.

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