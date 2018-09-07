Новости дня

Фонд развития промышленности Челябинской области занял второе место рейтинга эффективности

УрБК, Челябинск, 07.09.2018. По итогам I полугодия Фонд развития промышленности (ФРП) Челябинской области занял второе место рейтинга эффективности среди 50 региональных ФРП. Об этом сообщается на сайте Минэкономразвития Челябинской области.



Челябинская область по итогам первого полугодия набрала 40 баллов. У Свердловской области 45 баллов. Догоняют лидеров Московская (38 баллов) и Волгоградская (35 баллов) области, а также Республика Татарстан (35 баллов). Методика оценки учитывала работу ФРП от консультаций до доведения проектов до реальной финансовой помощи.



Директор Фонда развития промышленности Российской Федерации Роман Петруца поздравил губернатора Челябинской области Бориса Дубровского с высоким результатом.



«По итогам первого полугодия 2018 года Фонд развития промышленности Челябинской области показал высокую эффективность деятельности и вошел в первую пятерку рейтинга. Поздравляю Вас с высоким результатом!», — говорится в его поздравительном письме.



По словам вице-губернатора Челябинской области Руслана Гаттарова, будучи промышленником, губернатор понимает важность доступности дешевых инвестиционных средств для развития производства. Поэтому по его инициативе в Челябинской области в 2016 году был создан Фонд развития промышленности.



«Лидерство в рейтинге эффективности фондов страны подтверждает, что в регионе создан действенный инструмент для развития промышленности, малого и крупного бизнеса. А статистика свидетельствует о его востребованности: с момента создания в адрес фонда поступило более 1 200 обращений от промышленных предприятий по различным вопросам деятельности, по каждому из которых была проведена тщательная работа и оказана реальная помощь», — указал Руслан Гаттаров.



Баллы в рейтинге начислялись за количество запущенных совместно с федеральным ФРП программ, информационное наполнение сайта, а также одобренные экспертным советом ФРП проекты, которые были подготовлены при содействии регионального ФРП. Учитывалась и сумма профинансированных совместных проектов регионального и федерального фондов.



В конце текущего года на основании доработанной методики будет составлен и направлен в регионы обновлённый рейтинг РФРП по итогам 2018 года, учитывающий количество проектов, поддержанных РФРП без привлечения софинансирования со стороны фонда.



«Планируемое изменение методики расчёта позволяет говорить о том, что по итогам работы за год этот рейтинг эффективности может возглавить наш ФРП. Ведь в Челябинской области при исключительно региональной поддержке воплощаются уже четыре проекта, что больше, чем у соседей. Ещё несколько заявок готовятся для рассмотрения наблюдательным советом РФРП на ближайшее время», — заключил директор Фонда развития промышленности Челябинской области Сергей Казаков.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: