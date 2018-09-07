Новости дня

Официальный курс доллара США вырос на 77 коп., евро — на 98 коп.

УрБК, Москва, 07.09.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 8 сентября 2018 года. Курс долл. США вырос на 77,81 коп., до 69,02 руб., евро — на 98,77 коп., до 80,35 руб.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: