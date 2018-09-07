Новости дня
Официальный курс доллара США вырос на 77 коп., евро — на 98 коп.
7 сентябрь 2018 (15:36)
УрБК, Москва, 07.09.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 8 сентября 2018 года. Курс долл. США вырос на 77,81 коп., до 69,02 руб., евро — на 98,77 коп., до 80,35 руб.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Официальный курс доллара США снизился на 21 коп., евро вырос на 23 коп.
- Официальный курс доллара США снизился на 0,5 коп., евро вырос на 53 коп.
- Официальный курс доллара США снизился на 2 коп., евро вырос на 13 коп.
- Официальный курс доллара США вырос на 62 коп., евро снизился на 14 коп.
- Официальный курс доллара США вырос на 4,26 коп., евро снизился на 6,49 коп.