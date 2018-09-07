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Доля безналичных платежей в РФ почти достигла 50%
7 сентябрь 2018 (14:48)
УрБК, Москва, 07.09.2018. Банк России сохраняет прогноз по росту доли безналичных платежей в России на уровне более 55% до конца 2018 года, в настоящее время доля практически достигает 50%. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на заявление директора департамента национальной платежной системы регулятора Аллу Бакину.
«У нас в 2017 году доля безналичных платежей впервые превысила 50-процентный рубеж. Мы ожидаем, что в конце текущего года она составит более 55%. Конечно, это свидетельствует о росте доверия населения к безналичным платежам, о распространении среди населения различных безналичных инструментов», — отметила она, выступая на Глобальном форуме Альянса за финансовую доступность.
«Фактическая цифра (доли безналичных платежей — прим. ред.) достигает практически 50%», — позже пояснила она журналистам в кулуарах форума.
Первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова в июле говорила, что доля безналичных платежей в РФ в 2018 году составит 55,6%, майская оценка составляла 47,4-50%.
Тогда она отметила, что Банк России полностью удовлетворен существующим соотношением безналичных и наличных платежей, в перспективе доля безналичных платежей будет только увеличиваться.
По данным ЦБ, россияне в 2017 году впервые стали чаще использовать банковские карты для оплаты товаров и услуг, чем наличные средства.
«У нас в 2017 году доля безналичных платежей впервые превысила 50-процентный рубеж. Мы ожидаем, что в конце текущего года она составит более 55%. Конечно, это свидетельствует о росте доверия населения к безналичным платежам, о распространении среди населения различных безналичных инструментов», — отметила она, выступая на Глобальном форуме Альянса за финансовую доступность.
«Фактическая цифра (доли безналичных платежей — прим. ред.) достигает практически 50%», — позже пояснила она журналистам в кулуарах форума.
Первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова в июле говорила, что доля безналичных платежей в РФ в 2018 году составит 55,6%, майская оценка составляла 47,4-50%.
Тогда она отметила, что Банк России полностью удовлетворен существующим соотношением безналичных и наличных платежей, в перспективе доля безналичных платежей будет только увеличиваться.
По данным ЦБ, россияне в 2017 году впервые стали чаще использовать банковские карты для оплаты товаров и услуг, чем наличные средства.
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