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Пассажира рейса Екатеринбург — Пекин оштрафовали на 100 тыс. рублей за хулиганство на борту самолета
7 сентябрь 2018 (14:23)
УрБК, Екатеринбург, 07.09.2018. Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес постановление о прекращении уголовного дела в отношении жительницы Московской области, которая устроила дебош на борту самолета, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
Инцидент произошел в марте 2018 года в салоне воздушного лайнера, который выполнял рейс Екатеринбург — Пекин.
«Молодая женщина распивала алкогольную продукцию, пронесенную ею на борт, вступила в конфликт с бортпроводниками, при этом пыталась закурить сигарету, открыть двери запасного выхода воздушного судна в то время, когда оно находилось в воздухе, тем самым создав угрозу безопасности полета и пассажиров», — говорится в сообщении.
Женщину впоследствии задержали сотрудники полиции. В отношении нее было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ «Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное на воздушном судне».
Подсудимая во время заседания вину признала, в содеянном раскаялась и принесла свои извинения. В связи с этим ей был назначен судебный штраф в размере 100 тыс. руб.
Инцидент произошел в марте 2018 года в салоне воздушного лайнера, который выполнял рейс Екатеринбург — Пекин.
«Молодая женщина распивала алкогольную продукцию, пронесенную ею на борт, вступила в конфликт с бортпроводниками, при этом пыталась закурить сигарету, открыть двери запасного выхода воздушного судна в то время, когда оно находилось в воздухе, тем самым создав угрозу безопасности полета и пассажиров», — говорится в сообщении.
Женщину впоследствии задержали сотрудники полиции. В отношении нее было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ «Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное на воздушном судне».
Подсудимая во время заседания вину признала, в содеянном раскаялась и принесла свои извинения. В связи с этим ей был назначен судебный штраф в размере 100 тыс. руб.
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