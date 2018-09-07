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Банки России не могут воспользоваться накопленными 3,3 трлн рублей

7 сентябрь 2018 (13:53)

УрБК, Москва, 07.09.2018. У российских банков есть свободные деньги, но кредитовать предприятия они не могу. Среди бизнеса надежных, с их точки зрения, заемщиков мало. Помимо всего прочего, ЦБ сдерживает кредитование населения. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на участников Международного банковского форума «Банки России — XXI» в Сочи.

«В банковском секторе накопилось 3,3 трлн руб. профицита ликвидности», — сказал президент Ассоциации банков России Георгий Лунтовский.

По его словам, из-за нехватки качественных заемщиков и высоких регуляторных требований банки размещают деньги на депозитах в ЦБ, просто чтобы получить «приемлемый безрисковый доход».

«Общий объем средств на корсчетах и депозитах в ЦБ за последние пять лет вырос более чем в три раза. Особенно активно наращивают эту долю малые и средние банки, которым сложно конкурировать за заемщиков с крупными банками», — добавил он.

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